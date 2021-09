Post Malone, A$AP Rocky et Young Thug réunis en studio

Les trois rappeurs ont été photographiés en studio ensemble.

par Team Mouv'

Un trio impressionnant : A$AP Rocky, Post Malone et Young Thug ont été aperçus en studio ensemble. L'instant, aussitôt photographié et posté sur le web, nous permet de rêver à une future collaboration des trois rappeurs .

L'actualité brûle dans le rap américain, et on a pas fini d'en prendre plein les yeux . Alors que Post Malone a été filmé en studio avec Kanye West ce lundi 27 septembre, laissant présager un morceau entre les deux artistes, c'est avec A$AP et Young Thug que le rappeur a été vu, ce 28 septembre, en train de travailler .

Un trio d'excellence

Sur l'image, partagée par le média WRLD, on peut voir les trois rappeurs en studio, potentiellement en train de bosser sur un projet commun . Une collaboration qui ferait beaucoup de bruit alors que chacun est au sommet de sa carrière musicale : Post Malone avait fait vibrer nos oreilles cet été sur Motley Crew, Young Thug nous avait offert un mini - concert avec Travis Barker, et A$AP brille à la fois sur le tapis rouge et dans ses projets musicaux .

Les artistes sont amis de longue date et ont déjà travaillé ensemble, mais pas tous les trois : Young Thug et A$AP ont chanté sur scène ensemble, Post Malone et Young Thug ont réalisé un son, Goobyes__ . Leurs univers sont compatibles, et ils l'ont déjà prouvé .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Un projet commun qui, s'il se réalise, promet d'être haut en couleurs : la rencontre des trois artistes aux styles variés mais tous extravagants devrait être riche en promesses . Rien de confirmé, donc, mais on a envie de rêver .