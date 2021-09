Pop Smoke : un documentaire sur le rappeur sortira sur Netflix

Le documentaire tant attendu sur Pop Smoke est bien en préparation et devrait être disponible sur Netflix.

On en parlait en avril 2020, quelques semaines après la triste disparition de Pop Smoke, un documentaire était en préparation sur le défunt rappeur .

Un an et demi plus tard, c'est le photographe officiel de Pop Smoke, Apex Vision, qui a donné de nouvelles informations sur ce documentaire. Dans une session question/réponse avec ses abonnés, la question concernant le documentaire est revenue sur la table .

Le docu devrait sortir sur Netflix

Le photographe explique "Je ne veux pas vous donner trop d'indices, vous me parlez de ce documentaire tous les jours . " avant de préciser "__Le documentaire sera légendaire et sera disponible sur la plus grande plateforme vidéo du monde et tout le monde pourra le voir . "

Pour l'instant, on en sait pas plus sur le contenu de ce documentaire, ni même sur la date de sortie . Une chose est sûre, avec Netflix on peut s'attendre à du lourd, et donc à des images inédites du rappeur de Brooklyn .

