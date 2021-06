Pop Smoke : un deuxième album posthume en préparation

Après le succès posthume de son premier album, un second projet va voir le jour.

par Team Mouv'

Quasiment un an et demi après sa mort, Pop Smoke va continuer à nous satisfaire les oreilles puisque un nouvel album est en route .

Le manager du rappeur de Brooklyn, Steven Victor, a ravivé la flamme vendredi sur Twitter en annonçant le deuxième projet posthume de l'artiste avec une simple phrase : "POP SMOKE ALBUM" accompagné d'une série d'émojis .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Ce n'est pas la première fois qu'il y a des rumeurs concernant la sortie d'un nouvel album de Pop Smoke . Le mois dernier, Rico Beats, un autre de ses managers, avait déjà fait ce genre d'annonce .

50 Cent ne sera pas à la production

Pas sûr en revanche que 50 Cent soit de nouveau à la production de ce nouveau projet. "Steven Victor m'a parlé du nouveau disque, et je ne suis pas sûr de participer à celui - ci, à celui - là", a - t - il déclaré lors d'une interview accordée à Kris Kaylin.

Aucune date de sortie n'a été révélée pour l'instant mais nul doute qu'il sera un succès . Le premier album posthume de Pop Smoke, Shoot for the Stars Aim for the Moon, sorti en juillet 2020, a battu de nombreux records . Il s'agit de l'album qui a passé le plus grand nombre de semaines à la première place du classement Billboard .

En attendant de retrouver la voix si caractéristique de Pop sur son deuxième projet, vous pourrez le retrouver dès vendredi sur l'album Culture III de Migos.