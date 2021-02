Pop Smoke : un clip posthume pour la BO du film "Boogie"

Le clip du morceau "AP" de Pop Smoke, issu de la bande originale du film "Boogie", vient d’être dévoilé.

par Team Mouv'

Le 5 mars 2021, Pop Smoke va faire ses débuts posthumes au cinéma . L’étoile filante de la drill new - yorkaise est au casting du film Boogie, réalisé par Eddie Huang, un drame centré autour de l’univers du basket . Le premier extrait de bande originale du film a été dévoilé .

Évidement, c’est un morceau de Pop Smoke qui fait office de premier single. Intitulé AP, en référence à la manufacture d’horlogerie Audemars Piguet, c’est un véritable banger drill. Les thèmes abordés sont ceux qui sont chers au rappeur, comme la vie de luxe, les belles marques et la drogue . Le clip, qui reprend des extraits du film et est en réalité plus une lyric video, est l’œuvre de Ian Eager.

Pop Smoke, un très bon acteur ?

Abattu en février 2020, Pop Smoke aura laissé son empreinte sur le rap américain . Grâce à lui, la drill est passée dans une autre dimension, et il est en devenu une icône . Le succès de son album posthume et les multiples hommages à travers la planète confirment cela . Pour ce qui est du cinéma, Boogie devrait être la seule apparition du rappeur sur grand écran, mais le réalisateur Eddie Huang avait été dithyrambique à son sujet . "Il a suffi de deux prises seulement pour prendre conscience de son talent . Il était tout bonnement phénoménal devant la caméra" disait - il au New York Times.

Malgré sa disparition, on ne devrait pas arrêter de parler de Pop Smoke de si tôt . Un documentaire sur lui est en préparation, et de nouveaux morceaux devraient sortir . De quoi faire perdurer sa légende .