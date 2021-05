Pop Smoke : son manager confirme l’arrivée d’un nouvel album

Un nouvel album posthume du regretté Pop Smoke serait sur le point de sortir.

par Team Mouv'

Un nouvel album posthume du regretté Pop Smoke serait sur le point de sortir, du moins c'est ce qu'affirme Rico Beats, manager de Pop . Après Shoot for the Stars, Aim for the Moon, le premier album studio et posthume, sorti en été 2020, quelques mois après la disparition du rappeur new - yorkais, un deuxième projet posthume serait prêt à voir le jour . Une bonne nouvelle pour les fans qui auront l'opportunité de découvrir des inédits .

C'est une capture d'écran partagée par le média XXL Magazine, dans laquelle on voit ce qui semble être un commentaire Instagram laissé par Rico Beats, qui affirme qu'un nouvel album est sur le point d'être dévoilé : "Je vois et entend beaucoup de choses, je n'ai rien dit jusqu'ici mais le nouvel album de Pop Smoke arrive . . "

Une empreinte marquée à vie

Si Pop Smoke n'aura pas eu la carrière qu'il méritait, son court passage dans le rap game aura tout de même laissé une forte empreinte et un impact que l'on oubliera pas de si tôt . En effet il fait partie des rares talents émergents à se démarquer avec un style neuf et moderne : que ce soit sa voix grave ou sa maîtrise de la drill que l'on retrouve partout aujourd'hui .