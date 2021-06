Pop Smoke : son deuxième album posthume est "prêt à 95%"

Un an et demi après sa mort, Pop Smoke continue de régaler avec des morceaux inédits. Son deuxième album posthume devrait voir le jour dans les semaines à venir.

par Team Mouv'

Après le succès de son premier album posthume Shoot for the Stars, Aim for the Moon, le regretté Pop Smoke va bientôt revenir avec un deuxième album. Un an et demi après sa mort, son manager Rico Beats avait annoncé l'arrivée d'un nouveau projet au début du mois de mai sur Instagram .

C'est à nouveau sur le réseau social que le manager de Pop a donné des nouvelles de l'avancé de l'album : "L'album de Pop en chargement, prêt à 95%__" a - t - il écrit en légende de sa publication .

Il semblerait donc que les fans de celui qui a popularisé la drill n'auront donc plus à attendre très longtemps . Même si 50 Cent ne sera pas à la production de ce projet, on imagine qu'il connaitra un franc succès . Le premier album du rappeur décédé à l'âge de 20 ans avait déjà atteint de nombreux de records et créé une véritable émulation autour du style unique de l'artiste de Brooklyn .

Aucune date de sortie n'a encore été communiquée mais nul doute que Rico Beats nous gardera informés .