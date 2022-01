Pop Smoke : ses fans ne veulent pas de nouvel album posthume

Les fans de Pop Smoke s'opposent à la sortie d'un nouvel album.

par Team Mouv'

Les fans de Pop Smoke disent stop : alors que des rumeurs annoncent la sortie d'un nouveau projet posthume pour le rappeur décédé tragiquement il y a deux ans, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour de nombreux auditeurs.

Même les plus grands fans de l'artiste n'en peuvent plus. Le public de Pop Smoke se dit lassé d'écouter des morceaux qui font controverses: en effet, la question se pose toujours, autour d'un projet posthume, du consentement de l'artiste (serait-il d'accord pour publier ces titres), mais également de l'auteur même des titres (certains internautes soupçonne que Pop Smoke n'aurait pas écrit tous les titres). Or, l'album FAITH, qui avait été publié en 2021, un an après le décès du rappeur de 20 ans, avait déjà été le sujet de nombreuses critiques.

Le projet de trop ?

Pour les fans, il est donc hors de question d'agiter une nouvelle fois la mémoire de Pop Smoke avec un deuxième album posthume. C'est sur les réseaux que ces derniers s'insurgent donc, interpellant les responsables de l'héritage de l'artiste comme Steven Victor, pour les supplier de ne pas sortir de nouvel album, de manière à respecter son œuvre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Un débat qui n'a pas fini d'agiter les esprits : si de nombreux projets posthumes ont été des réussites (on peut penser, par exemple, à Circles de Mac Miller), les critiques se font de plus en plus fortes quant à ce principe, et certains artistes, à l'image de Tyler, the Creator, ont même déjà demandé à ce qu'aucun projet ne soit publié après leur mort.

Si, après le décès d'un artiste, il peut être pertinent pour lui-même ainsi que ses fans de sortir un projet en cours dans le processus de mémoire et de deuil, certains héritiers tirent en effet parfois un peu trop sur la corde... difficile, dans ce cas, de définir un juste milieu.

