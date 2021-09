Pop Smoke : sa mère nettoie sa tombe vandalisée elle-même

La tombe de son fils ayant été vandalisée le 11 septembre, la mère de Pop Smoke a réparé elle-même les dégâts causés.

par Team Mouv'

Même défunt, les derniers jours n'ont pas été simples pour Pop Smoke. La tombe du rappeur a en effet été vandalisée dimanche 12 septembre. Les voleurs avaient été jusqu'à essayer de s'emparer du corps de Smoke, en traînant son cercueil sur le sol . Quelques jours après les faits, ce dernier peut enfin reposer en paix : sa mère a réparé les dégâts causés .

Audrey Jackson, mère de Bashar Barakah Jackson aka Pop Smoke, s'est rendue sur les lieux du saccage après les faits . Constatant la plaque de marbre brisée et les dommages autour de la tombe, la maman du rappeur a décidé de nettoyer elle - même la tombe de son fils .

Un geste simple mais salvateur

Dans un premier post instagram, celle - ci avait déjà interpellé les vandales: "qui que vous soyez, vous avez mon attention maintenant . Que voulez - vous?" .

La mère de Pop Smoke est en suite retournée près de la tombe de son fils . Après avoir nettoyé, elle a posté une photo de la tombe fraîchement refaite de son fils . "On a nettoyé", a - t - elle écrit, ajoutant: "on s'est assis, et on a discuté avec lui" .

En attendant, on se demande toujours qui a bien pu réaliser ces actes cruels, et on pense à Pop, en espérant qu'il repose de nouveau en paix .