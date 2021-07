Pop Smoke : les chiffres de ventes de son 2ème album posthume

Pop Smoke bat tous les records grâce à son deuxième album posthume.

par Team Mouv'

On peut se demander à quel point il est légitime de produire un album posthume comme ça a été fait pour Lil Peep, XXXTentation, Juice WRLD, Mac Miller, DMX . Le dernier album posthume de Pop Smoke, est un bon exemple, si ses proches ne sont pas d'accord avec la sortie de ce projet, le public a suivi . Le projet Faith bat tous les records depuis sa sortie le 16 juillet 2021 .

L'album entre dans l'histoire du Billboard 200

Selon un tweet de Chart Data, l'album Faith s'inscrit dans l'histoire du Billboard 200 . Le rappeur est le premier artiste de l'histoire du classement américain à obtenir à titre posthume la première place avec deux premiers albums studio .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Le site officiel de Billboard, explique qu'au total, ce projet est le quatrième album de Pop Smoke à figurer au hit - parade américain, et son troisième au top 10 . Dès la première semaine Faith a déjà comptabilisé plus de 88 000 équivalents ventes . Le succès de l'album est aussi dû à un casting de poids lourds du rap US : Kanye West, Takeoff, Future, Pusha T, Rick Ross, 21 Savage, Pharrell, Kid Cudi, Quavo et Kodak Black . En ce qui concerne les chiffres en France, l'album bat aussi des records et s'élève à la quatrième place du top album selon le SNEP .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Le New York Times souligne que son précédent album posthume Shoot for the Stars Aim for the Moon, était près de trois fois plus populaire lors de la première semaine . Il a atteint dès sa sortie en juillet 2020 l'équivalent de 251 000 albums vendus, avec 268 millions de streams . En clair, que l'on soit pour ou contre les albums posthumes, il y a quand même un large public de fans qui adhère à l'idée .