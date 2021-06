Pop Smoke : le trailer de son deuxième album posthume dévoilé

Un nouvel album posthume de Pop Smoke va voir le jour et un nouveau trailer est disponible.

par Team Mouv'

Comme on vous l'annonçait il y a quelques semaines, le regretté Pop Smoke sera de "retour" avec un deuxième album posthume dès le 16 juillet prochain. Un an et demi après sa mort, un nouveau projet posthume après Shoot for the Stars, Aim for the Moon qui a eu un succès fou, va voir le jour et un premier trailer officiel vient d'être dévoilé .

Un album de trop ?

C'est son manager Rico Beats qui annonçait en mai dernier l'arrivée d'un nouvel album, et qui vient de dévoiler le trailer sur son compte Instagram . L'occasion pour les fans de découvrir de nouveaux inédits . Comme on pouvait s'y attendre, le trailer se compose d'images d'archives du Woo, de son enfance, ou juste avant sa tragique disparition . Une vidéo de 35 secondes, narrée par le rappeur originaire de Brooklyn : "J'ai toujours su que je ferais quelque chose de bon . Quand tu sais ce que tu veux, ne laisses jamais personne s'interposer entre toi et ton but" sont les quelques phrases prononcées par Pop tout au long du trailer .

Si les fans se réjouissent de pouvoir entendre à nouveau des titres inédits de Pop, on pourrait se demander s'il ne s'agirait pas de l'album de trop ? En effet, en un an et demi il s'agit déjà du second album posthume du rappeur : il ne faudrait pas que sa mort devienne une vaste opération commerciale . . .