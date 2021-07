Pop Smoke : le titre de son 2ème album posthume révélé

L'album posthume de Pop Smoke sort très bientôt.

par Team Mouv'

Ce 3 juillet, on fêtait les un an de l'album posthume de Pop Smoke intitulé Shoot For The Stars, Aim For The Moon . Dès sa sortie, le projet bat des records et accède direct au top du Billboard 200. De nouveaux hits sont à attendre sur le second album posthume et on commence petit à petit à découvrir de nouvelles infos . Comment va s'appeler ce projet tant attendu par ses fans et quand va t - il sortir ?

Un titre et une date pour le futur album

Steven Victor, le directeur qui haïtiano - américain de la maison de disque de Pop Smoke révèle au compte gouttes des indices sur le futur album . C'est sur iTunes que l'on découvre le nom du projet qui s'appellera Pop Smoke__ . En ce qui concerne la date de sortie, elle est fixée au 16 juillet prochain . On peut notamment voir sur la plateforme Apple que l'album sera composé de 17 titres . En gros, plus que quelques jours à tenir avant de pouvoir écouter des nouveaux son de l'interprète de Dior .

Un outro qui sonne comme un message

En plus de cela, l'outro a également été mis en ligne il y a quelques jours . Dans cet extrait de 30 secondes, on entend la voix rauque du rappeur de Brooklyn . Dans ce speech il donne des conseils percutants à tout ceux qui veulent réussir . "C'est pourquoi nous essayons de dire aux jeunes n * * * as de rester concentrés, vous comprenez ? Vous savez ce que je dis, gardez votre esprit droit sur l'objectif . Ne laissez rien se mettre entre vous, vous voyez ce que je veux dire ? Tu dois te concentrer . Il faut être totalement concentré". dit - il dans le clip . Il ajoute "Shoot for the stars, aim for the moon"__, sa célèbre phrase .

L'album éponyme de Pop Smoke est désormais accessible en pré - commande . En attendant, on peut se mettre dans le bain avec le trailer de sorti il y a quelques jours, à découvrir ci - dessous :

