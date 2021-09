Pop Smoke : Ils vandalisent sa tombe et tentent de le faire sortir de son cercueil

La pierre tombale du rappeur a été retrouvé brisée et vandalisée au cimetière Green-Wood de Brooklyn.

par Team Mouv'

Alors qu'il est actuellement le rappeur défunt le plus coté du game même après sa mort grâce à ses projets posthumes, la tombe de Pop Smoke a été vandalisé ce weekend .

Jeff Simmons, le porte - parole du cimetière de Green - Wood a déclaré qu'un incident de vandalisme a eu lieu sur notre terrain tôt samedi 11 septemnre . Nous avons immédiatement prévenu les autorités et sommes en contact avec la famille . Compte tenu de l'enquête en cours, nous ne pouvons pas faire d'autres commentaires pour le moment ."

Les photos de la tombe du défunt rappeur montrent une fissure et des morceaux de marbre ébréchés sur le sol .

photo de la tombe de Pop Smoke vandalisée (source : TMZ)

photo de la tombe de Pop Smoke vandalisée (source : TMZ)

Un hold - up de cercueil raté

Des voleurs ne se sont pas seulement contentés de vandaliser la tombe du jeune Bashar Barakah Jackson, puisqu'ils ont aussi essayé de s'emparer du cercueil et l'ont même traîné sur le sol, comme peuvent en témoigner les éraflures qui partent de la tombe .

La personne qui a découvert la scène aurait immédiatement appelé la sécurité . Quelques heures plus tard, le couvercle endommagé avait été retiré et remplacé par une dalle non marquée . Les débris avaient été enlevés et il y avait du ruban adhésif pour créer un périmètre de sécurité autour de la tombe .

Photo de la tombe de Pop Smoke vandalisée (source TMZ)

Pour rappel, il est le premier artiste de l'histoire du classement américain à obtenir à titre posthume la première place avec deux premiers albums studio .