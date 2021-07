Pop Smoke : on connait le nom et la date de son nouvel album posthume

L'entourage du rappeur américain annonce la sortie imminente et le nom du deuxième album posthume de Pop Smoke, prévue pour le 16 juillet 2021.

par Team Mouv'

Le deuxième album posthume de Pop Smoke s'apprête à être dévoilé . Dimanche 11 juin 2021, le manager de l'artiste a annoncé la sortie pour le 16 juillet 2021 .

Le deuxième album posthume s'appellera Faith

C'est dans les rues de New - York que les fans ont pu découvrir le nom et la date de sortie du prochain projet attendu de Pop Smoke : Faith. Un premier trailer avait été dévoilé le 23 juin 2021 . Mais ce week - end, plusieurs posters des rues de la ville qui ne dort jamais cachaient un QR code qu'il suffisait de scanner pour obtenir tous les détails sur l'album .

Une tracklist encore inconnue

Un an après la sortie de son premier album posthume Shoot for the stars, aim for the moon, délivré le 3 juillet 2020, l'entourage de Pop Smoke dévoile le deuxième du nom de Faith ( La foi ) ,qui devrait paraître ce vendredi 16 juillet 2021 . L'outro a d'ores et déjà été mise en ligne, un extrait de 30 secondes, dans lequel on entend la voix rauque du rappeur de Brooklyn . Dans ce speech il donne des conseils à tout ceux qui veulent réussir .

Aucune tracklist n'a pour autant encore été partagée même si elle devrait compter 17 titres . Les fans du rappeur américain décédé en février 2020, mise sur un featuring avec Quavo du groupe des Migos, avec qui Pop Smoke travaillait un projet en commun . Le nom de Dua Lipa est également envisagé, la chanteuse ayant partagé un post dédié à l'artiste . Le premier album posthume de l'artiste s'était immédiatement hissé numéro un du Billboard 200 à sa sortie .