Polo G arrêté suite à une altercation avec un policier

Le jeune artiste fait face à de sérieuses charges pour avoir agressé un policier.

par Team Mouv'

Si son nom ne vous dit rien, Polo G fait partie de ces jeunes artistes de la nouvelle génération qui envahissent le rap game, très vite propulsés sur le devant de la scène .

Quand la fête tourne mal

Originaire de Chicago, Polo G fêtait la sortie de son album Hall Of Fame ce 11 juin dernier, à cette occasion le rappeur était évidemment de sortie pour faire la fête accompagné de son frère cadet . C'est à Miami que l'incident a eu lieu, une infraction sur la route les a conduit son frère et lui à un contrôle de police qui a mal tourné .

Certainement agités, l'échange entre Polo G, son frère et les policiers s'est très vite envenimé et les policiers ont voulu embarquer le plus jeune qui n'a que 16 ans . Polo G sera finalement arrêté pour résistance à l'arrestation, agression sur un officier de police, conduite criminelle, menaces à un agent de l'Etat . Les deux frères sont toujours en détention en attendant de régler leur caution qui serait fixée à un montant de 19 500 dollars comme le rapporte certains magazines .