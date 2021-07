Pharrell et Les Neptunes proclamés "meilleurs producteurs hip hop" du 21ème siècle

Pharrell et Les Neptunes ont reçu les honneurs de Billboard pour leur impact dans l'industrie.

par Team Mouv'

Le prestigieux magazine Billboard a désigné Pharrell et Les Neptunes comme les meilleurs producteurs de l'industrie parmi une liste de "50 plus grands producteurs" du 21ème siècle"__ . C'est à travers une tribune que les équipes du magazine ont ainsi défini une liste non exhaustive des meilleurs producteurs de notre époque .

Un classement d'anthologie

Parmi ce classement prestigieux figure des noms cultes tels que Pharrell reconnu autant pour sa voix que pour ses talents de producteur, comme The Neptunes ( duo avec Chad Hugo ) qui ont produit un nombre incalculable de hits tels que Hot in Herre de Nelly, Drop It Like It’s Hot de Snoop, ou encore Hollaback Girl de Gwen Stefani . . . Bref, ils ont façonné l'industrie du hip hop avec leurs touche originale entre guitares liquides, percussions et notes de synthés venues d'ailleurs .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Vient s'ajouter à cette liste, un autre nom incontournable du milieu : Timbaland, suivi de Dr . dre The - Dream, Mike WiLL Made - It, Kanye West, Lil Jon, ou encore Swizz Beatz . The Neptunes, en tête du classement ont été très productifs cette année : ils ont produit trois morceaux de Pop Smoke, Top Shotta, Spoiled et Merci Beaucoup sur le très attendu album posthume du Woo, sorti le 17 juillet dernier .

Voici le Top 5 :

1 . The Neptunes x Pharrell Williams

2 . Timbaland

3 . Mike Will Made - It

4 . Kanye West

5 . Just Blaze