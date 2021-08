Offset soutient Lizzo victime de cyberharcèlement

Offset se joint au combat contre les trolls de l'internet qui se sont attaqué inutilement à Lizzo.

par Team Mouv'

Récemment victime de cyberharcèlement, Lizzo a été soutenue par Facebook et Instagram prêts à supprimer les comptes de ceux qui se permettraient des commentaires négatifs et insultants . Des propos grossophobes dont elle a été victime après la diffusion du clip Rumors feat Cardi B.

Interviewé à Beverly Hills mercredi par un photographe de TMZ qui lui a demandé s'il avait un message pour les gens qui suivraient Lizzo sur les réseaux sociaux, Offset en a profiter pour dire à toutes les personnes qui auraient un problème avec elle d'arrêter de la juger et de dégager une énergie négative… en affirmant qu'il est temps de laisser vivre les femmes !

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Cardi B et Lizzo travaillent dur pour être des artistes pour les gens du monde entier et les gens doivent les laisser faire .

En espérant que cette courte intervention fasse réfléchir les internautes un peu trop médisant !

Comme l'a dit Lizzo dans son live instagram, il y a dans ce monde suffisant de problèmes et de causes à défendre pour ne pas perdre son temps à faire souffrir les gens . Cardi B, a bien évidemment aussi défendu la star américaine . Heureusement, les deux stars ont maintenant vendu plus de 100 000 unités aux États - Unis et le clip digne de la mythologie romaine cumule déjà plus de 16 millions de vues sur YouTube .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

La meilleure vengeance c'est la réussite !