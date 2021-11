Offset : retrouvailles émouvantes avec son grand frère qui a passé 15 ans de prison

Le frère d'Offset vient de sortir de prison, accueilli par celui-ci.

Après quinze ans derrière les barreaux, le frère d'Offset a enfin pu retrouver la liberté jeudi 18 novembre, pour le plus grand plaisir de du membre des Migos .

Des retrouvailles pleines d'émotion

C'est sur les réseaux sociaux d'Offset qu'on a pu assister à la réunion entre les deux frères : on voit, sur la vidéo postée par l'artiste, celui - ci retrouver son frère en le prenant dans les bras, s'extasiant : "quinze ans, et il est de retour" ! Même si on ne sait pas vraiment quelles sont les raisons de l'emprisonnement du jeune homme, les images sont assez touchantes, puisque les deux frères ne s'étaient pas vraiment pris dans les bras depuis l'adolescence .

C'est une période chargée émotionnellement pour Offset : après avoir profité des rues de Paris pendant la fashion week, celui qui a sorti l'album longtemps attendu Culture III cet été, le musicien est devenu une seconde fois papa, quand Cardi B a accouché d'un petit garçon en septembre . Le couple vient d'ailleurs de s'installer dans une nouvelle maison, que Offset a offert à son aimée pour célébrer son anniversaire .

Nul doute donc que le rappeur de Migos sera comblé de partager sa nouvelle vie avec son frère, qui, malgré la prison, est toujours resté en contact avec lui . Et c'est tout le bien qu'on leur souhaite .