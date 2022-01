Offset dévoile un extrait inédit en direct de Milan

Offset tease un nouveau morceau clippé à venir.

Récemment Offset a été vu lors de la Fashion Week à Paris avec sa femme Cardi B : on avait vu sa danse en plein milieu de la capitale française ou son invitation pour l'inauguration du resto de Gims. En cette fin du mois de janvier 2022, le rappeur d'Atlanta fait parler de lui car il nous cuisine quelque chose : un nouveau morceau clippé à venir .

Offset et ses billets en direct de Milan

En effet, Offset a teasé sur ses réseaux sociaux un court extrait d'un nouveau morceau avec clip et niveau visuel, l'époux de Cardi B va parler de son sujet de prédilection : l'argent, la gross moula (Cardi lui avait d'ailleurs offert deux millions de dollars pour son anniversaire ) .

Dans le court extrait on peut le voir avec plein de billets, des chaînes serties de diamants et vêtements de luxe en direct de Milan en Italie . Niveau musique, Offset garde ses gimmicks et son flow bien reconnaissables .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



En tout cas il le légende lui - même : "ça sort bientôt" et on imagine que ça annonce la suite de son aventure solo sans ses potos Takeoff et Quavo même si le trio a sorti en juin dernier Culture III. En février 2019 Offset avait sorti Father of 4.

On oublie pas aussi qu'un feat entre le belge Hamza et lui est enregistré !