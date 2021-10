Offset danse dans la rue à Paris et bloque la circulation

Offset, de passage à paris, a dansé au milieu de la rue.

par Team Mouv'

Alors qu'Offset est de passage à Paris pour la Fashion Week 2021, celui - ci ne s'est pas privé d'explorer les rues de Paris . . . et de danser sur l'air de musiciens de rue, jusqu'à bloquer la circulation .

Attention, c'est la Fashion Week à Paris : l'occasion de voir nos stars préférées, lookées comme jamais, en train de se balader dans les rues de la capitale . Si ces derniers ne manquent pas de profiter des plaisirs de la ville lumière, c'est Offset qui s'est illustré, ce jeudi 20 septembre, dans les rues de Paris .

Offset s'éclate à Paris

De passage dans la capitale avec sa femme Cardi B, le rappeur américain est apparemment passé devant un trio de musiciens de rue : sous le son des trompettes, il s'est mis à danser au milieu du passage, s'ambiançant jusqu'à créer un attroupement et bloquer le trafic dans la rue . Un instant mythique et plein de bonnes ondes qui a été filmé et posté sur les réseaux sociaux, pour notre plus grand plaisir .

Le couple semble par ailleurs passer du bon temps dans la ville lumière : allant de défilés en défilés, ils ont fait un petit détour pour aller rendre visite à Gims . Rencontre de locaux, danse dans les rues . . . le couple sait profiter de ses visites touristiques . Et il faut reconnaître que Paris lui va bien .