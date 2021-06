Offset assure qu'il a "aidé Biden à gagner les élections"

Offset, nouveau soutien de Joe Biden ? Le rappeur de Migos s'est largement investi dans la dernière campagne présidentielle américaine.

par Team Mouv'

C'est la dernière ligne droite pour Migos. Le groupe sort Culture III ce vendredi et vient tout juste de dévoiler la tracklist et la cover de l'album. Les hitmakers d'Atlanta sont en pleine promotion de leur dernier projet . C'est à cette occasion qu'Offset s'est récemment entretenu avec Billboard pour parler de l'album et de la façon dont il a évolué en tant qu'individu au cours de cette dernière année menacée par le COVID - 19, de ses combats et des dernières élections aux États - Unis .

Offset s'investit dans la vie politique de son pays

Offset a révélé que pendant la quarantaine, il a fait son possible pour aider ses proches alors qu'il les voyait en difficulté financière et professionnelle . "Ma mère a attrapé le COVID et je ne pouvais rien faire alors je suis resté avec elle . Ça m'a donné l'occasion de m'asseoir et de voir tout ce qu'il se passait autour de moi", a - t - il déclaré . Pendant l'élection de 2020, Offset a fait les gros titres pour avoir distribué des repas aux électeurs de Géorgie qui faisaient la queue devant les bureaux de vote . Il s'est également révélé en tant que leader charismatique en appelant au vote et en soutenant les initiatives qui faisaient de même .

"Avec le vote, je n'ai juste jamais senti que je pouvais faire bouger les choses . J'étais jeune, aussi", a déclaré le rappeur . "Je suis un homme adulte maintenant, et je comprends cette importance, nous ne pouvons changer les choses qu'en votant__ . Moi qui suis en âge de voter, je connais beaucoup d'enfants qui étaient dans ma situation et qui n'ont jamais voté avant . Quand je suis allé à Gwinnett ( NDLR : le comté dans lequel il a voté ) je sais que j'ai aidé Biden à gagner ."

Un effet Offset ?

Effet Offset ou non, la Géorgie, état historiquement républicain, est passée démocrate lors des élections présidentielles américaine. Un changement qui a aidé à propulser Joe Biden à la Maison Blanche . "Le comté de Gwinnett était républicain au début, et quand j'ai fait ça, il est passé démocrate . C'est la première fois que la Géorgie fait ça depuis 10 ou 20 ans . En contribuant à cela, j'ai senti le pouvoir__ ."