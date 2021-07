Notorious B.I.G. : une bière en son honneur pour lui rendre hommage

Budweiser, la marque de bière a souhaité rendre hommage au roi du hip hop de façon originale.

par Team Mouv'

La marque autoproclamée "King of Beers" aka Roi de la bière, Budweiser rends hommage au King Of New York, la légende du rap Notorious B . I . G en proposant une bière à son effigie .

Quand le roi de la bière rencontre le roi du hip hop

L'héritage et l'impact laissé par B . I . G dépasse toutes les frontières et les générations, c'est pourquoi il ne cesse d'être perpétuellement célébré pour la légende qu'il est . C'est le cas de Budweiser, la marque de bière autoproclamée Reine de New York qui a souhaité rendre hommage elle aussi au Roi du Hip Hop, avec une façon tout à fait originale . C'est donc naturellement que la marque de bière a lancé une bière à l'effigie du rappeur, issue d'une collaboration officielle avec The Christopher Wallace Estate, la compagnie créée par sa mère .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

C'est sur ses réseaux que la marque a annoncé la nouvelle et dévoilé les premières images du produit par la même occasion . Comme on peut le voir sur les photos, il s'agit d'une cannette sur laquelle apparait le portrait de Biggie avec un artwork reprenant les couleurs de la marque, on retrouvera aussi des références à Brooklyn et ses punchlines les plus connues . Malheureusement pour les fans français, les cannettes seront exclusivement vendues à New York !