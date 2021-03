The Notorious B.I.G. : il devait rencontrer Dr. Dre le jour après sa mort

Oui, vous avez bien lu : une collaboration entre The Notorious B.I.G. et Dr. Dre a bien failli voir le jour.

par Team Mouv'

Vingt - quatre ans pile après la mort de The Notorious B . I . G . , une information de la plus haute importance a été révélée au détour d'un tweet du rappeur Crooked I . On parle du genre d'informations qui peut potentiellement retourner le cerveau de tout fan de rap US qui se respecte : un jour après sa mort, Biggie devait rencontrer Dr . Dre pour parler business.

À deux doigts d'une collaboration inoubliable

Alors que tout le monde commémorait la mort de Biggie, Crooked I a partagé une pensée : "j'aurais aimé que Big puisse travailler avec certains de nos producteurs WestCoast préféré, parce que son flow aurait parfaitement matché avec le groove qui est leur marque de fabrique . . ." . Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette collaboration rêvée . . . était en fait à deux doigts d'avoir lieu .

"D'après ce que Mel - Man m'a dit, Biggie devait rencontrer Dre à Creep Alley le soir d'après( sa mort ) par rapport à une potentielle collaboration avec lui et King Tee . Est - ce que tu peux imaginer ça ?", a répondu le rappeur Hittman. Ce tweet a créé une véritable onde de choc parce qu'une chose est sure c'est qu'on compte en millions les fans qui se seraient damnés pour une telle collab, mettant de côté les rivalités East Coast / West Coast .

Il ne nous reste plus qu'à imaginer . Et si cette nouvelle vous a fait comme à nous un pincement au coeur qui relève plus d'un coup de matraque, peut - être que regarder le documentaire qui retrace la vie de Biggie sera une première étape vers le réconfort .