The Notorious B.I.G. assassiné sur ordre de Suge Knight ?

Les révélations d'un ancien agent du FBI font ressurgir les théories autour de la mort de Biggie.

par Team Mouv'

Les révélations d'un ancien agent du FBI font revivre les théories autour de la mort d'une légende du rap des années 90, The Notorious B . I . G ., assassiné en 1997 . C'est donc près de 24 ans après ce tragique événement que les spéculations autour de sa mort reprennent avec cette fois - ci un nom .

Le mystère enfin résolu ?

Comme le rapporte XXL, c'est un ancien agent du FBI qui aurait fait des confidences, ou plutôt un rapport publié ce samedi 29 mai dernier par le New York Post dans lequel l'agent du FBI ayant participé à l'enquête sur la mort de Biggie, Phil Carson ( aujourd'hui à la retraite ) fait quelques déclarations . Phil Carson qui a travaillé durant deux années sur l'affaire, révèle dans ce rapport l'existence de documents attestant que le meurtre de Biggie était commandité et surtout révèle l'identité de la personne derrière ce plan funèbre : Suge Knight . Pour rappel, Suge Knight est le cofondateur du label Death Row Records qu'il a fondé avec Dr . Dre.

Des révélations choquantes

Comme l'a déclaré l'ex - agent Phil Carson, le meurtre de Big Poppa aurait été planifié sur ordre de Suge Knight, avec Amir Muhammad, membre d'un gang, engagé comme tueur à gage avec l'assistance de policiers corrompus de Los Angeles : "Toutes les preuves identifient Amir Muhammad comme le tireur . Nombreux sont ceux impliqués dans l'affaire et qui ont permis à Ali de tirer . " déclare l'ex - agent avant d'ajouter "J'ai essayé de prévenir mes supérieurs que des officiers corrompus étaient impliqués dans le meurtre, mais personne ne m'a écouté . Cela restera l'une des plus grosses frustrations de ma carrière ( 20 ans ) " . Les allégations de Carson sont également appuyées par le producteur Don Sikorski et Brad Furman qui ont consulté les documents scellés de Carson pour travailler sur le film City of Lies qui revient sur l'affaire . "Toutes les réponses sont écrites noir sur blanc" a déclaré Sikorski .

Des soupçons déjà fondés

Biggie fut assassiné en 1997 lorsqu'il se trouvait à un feu rouge à Los Angeles au croisement de Wilshire Boulevard et South Fairfax Avenue, juste après avoir assisté à la cérémonie des Soul Train Music Awards. Non identifiés, les tireurs avaient pris la fuite laissant place au mystère total autour de ce tragique évènement . Seulement, à l'époque déjà de nombreuses rumeurs plaçaient Suge Knight au coeur de l'affaire comme un élément clé voire déclencheur de cet assassinat en pleine rue qui survenait quelques mois après celui de 2Pac, dont Suge était le manager .