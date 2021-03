Non, Kanye West n'est pas l'afro-américain le plus riche des USA

Contrairement à ce que des articles laissaient penser, la fortune du rappeur et businessman Kanye West ne s'élèverait pas aux 6 milliards annoncés.

par Team Mouv'

Le 18 mars, on rapportait les propos du New York Post ( qui se basait lui - même sur un rapport de Bloomberg ) selon lesquels Kanye West pourrait bien peser plus de 6 milliards de dollars désormais, ce qui le propulserait aux côtés des plus grandes richesses états - uniennes . Mais depuis, et alors que la presse mondiale s'était déjà emparée du sujet, le magazine spécialisé Forbes est venu mettre les points sur les i : non, Kanye West n'est pas l'afro - américain le plus riche des Etats - Unis.

Se baser sur les revenus réels plutôt que sur des prédictions théoriques

Dans son article, Madeline Berg part du constat simple que les chiffres avancés notamment par Bloomberg ne sont que des prédictions, et n'ont donc pas de valeur pour parler de la fortune réelle de Kanye . Si la collaboration à venir entre Yeezy et Gap pourrait bien faire vendre un paquet de vêtements et rapporter gros, la journaliste avance qu'à l'heure actuelle, pas un seul vêtement de cette ligne n'a encore été vendu. De même, qui peut affirmer avec une parfaite certitude que les ventes de sneakers Yeezy continueront d'exploser ?

La journaliste de Forbes s'attache donc à établir une approximation de la fortune de Mr West en se basant sur ses revenus réels et non sur des attentes théoriques. Pour ce qui est de la marque pour l'instant ultra fructueuse Yeezy, si UBS annonce qu'elle pourrait peser dans les 3 milliards en 2026, Forbes reste plus prudent et utilise le chiffre de 2020 à savoir un poids d'1,5 milliard. En cash et en patrimoine, la fortune actuelle de Yeezy avoisinerait les 160 millions.

Les revenus liés à sa musique lui rapporteraient 90 millions, ceux liés à sa part de l'entreprise Skims ( de Kim K ) autour de 64 millions. Pour ce qui est du deal avec Gap, Forbes est formel : "Même si l'équipe de West affirme que le deal Yeezy x Gap vaut environ 1,5 milliards et que le papier de Bloomberg annonce qu'il pourrait valoir 970 millions, Forbes ne donne pas de valeur tant que ces produits n'auront pas commencé à être vendus" . L'article explique que le magnat Robert F . Smith reste la personne noire la plus riche des Etats - Unis .

Affaire à suivre donc . . .