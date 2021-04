Swizz Beatz confirme que Jay-Z et Beyoncé n’ont pas acheté les masters de DMX

Swizz Beatz met fin aux rumeurs sur l'implication des Carters dans le rachat des masters de DMX.

Alors que ses streams ont augmenté de 928% aux USA depuis sa mort, des affirmations non fondées se sont répandues sur Internet concernant la succession du catalogue de DMX et la possible implication des Carters dans l'achat de ses masters .

Un article mensonger

L'article qui a déclenché cette rumeur affirmait que Jay - Z et Beyoncé perdaient 10 millions de dollars pour acheter les masters de DMX à Def Jam pour les donner aux enfants du regretté rappeur . L'info a ensuite circulée et s'est retrouvée sur la page de chakabars .

Après l'agitation des internautes, la famille de Earl Simmons a dès qu'elle a pu démenti l'information et a confirmé que Jay - Z et Beyoncé n’avaient pas fait l’acquisition des ses masters : "Il circule des rumeurs concernant notre bien - aimé Earl Simmons que nous aimerions démentir . Personne n’a fait l’acquisition des masters de Earl . En plus de cela, nous ne vendons pas de produits dérivés et nous ne récoltons pas de fonds pour les funérailles de Earl . Si quiconque vous demande de l’argent pour ses funérailles, sachez qu’il s’agit d’une arnaque . Nous tiendrons le public informé de l’organisation d’un service commémoratif et des funérailles . "

Le soutien de Swizz Beatz

Samedi, Swizz Beatz s'est rendu sur Instagram où il a fait part de ses réflexions sur le décès de son acolyte et en a profité pour lui aussi mettre fin aux rumeurs avec un commentaire simplet et efficace : "Not true king" .

"Un terrible mensonge à la suite du passage d'un grand homme . C'est partout, y compris dans beaucoup de médias . Smh ça aurait été incroyable pour ses enfants . J'ai supprimé le message . "

Pour ce qui est des informations vérifiées, on sait que des hommages grandioses sont en train d'être organisés par sa ville natale et que les fans de X vont pouvoir entendre sa voix une toute dernière fois dans un album posthume .