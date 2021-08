"Nocta" : voici la première paire signée Drake x Nike

Drake dévoile en détail sa nouvelle paire de sneakers "Nocta" en collaboration avec Nike.

Drake a fusionné ses talents créatifs avec la marque Nike pour créer une collection de vêtements appelée Nocta. Le rappeur vient d'annoncer officiellement sa gamme de basket NOCTA x Nike Hot Step Air Terra . Les fans du Certified Lover Boy et de sneakers pourront se réjouir des lignes épurées de la paire tant attendue . La basket est validée ou non ?

Une paire très attendue

Cette collection sportswear Drake X Nike s'inspire de la vie nocturne de Drake entre Toronto, Londres et Paris . Le rappeur canadien explique dans un communiqué de presse Nike l'univers de cette collection : “NOCTA a pour but de créer quelque chose pour les gens qui bougent . Des gens qui veulent des tenues fonctionnelles, confortables et adaptables d’un environnement à l’autre . Toutefois, il s’agit aussi d’un état d’esprit : un dynamisme impitoyable, un acharnement…”

On a déjà pu découvrir les Nocta il y a un an dans le clip Laugh Now Cry Later en feat avec Lil Durk et en partenariat avec Nike . Le cuir premium de la Nocta est matelassé et d'un blanc immaculé quant au fameux swoosh, il est argenté . La semelle de la paire est sculptée et possède une bulle d'air jaune pour donner encore plus un esprit aérien et léger .

Selon Highsnobiety, la paire de Drizzy sera proposée au prix de 150 dollars . La NOCTA x Nike Hot Step Air Terra "White/Chrome" et devrait sortir cet automne .

