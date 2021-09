Nicki Minaj, Young Thug, 6LACK et Lil Nas X sur l’album d’Elton John

Elton John a dévoilé la tracklist de son nouvel album et les featurings rap sont nombreux.

par Team Mouv'

Non c'est pas le drop d'un rappeur américain, c'est bien la tracklist du futur album d'Elton John, la superstar américaine depuis les 70's ! Le chanteur confirme qu'à 74 ans ont peut drip avec Nicki Minaj, Young Thug, 6LACK et Lil Nas X !

Des featurings étonnants !

Ce 1er septembre, Sir Elton John a annoncé sur ses réseaux sociaux la date de sortie et la tracklist de son futur album et les fans sont choqués . Les featurings sont nombreux et très axé sur le rap avec Young Thug, 6LACK, Nicki Minaj, et l'icône queer de la nouvelle génération : Lil Nas X . Sans oublier des collabs avec Miley Cyrus, Dua Lipa, la légende Stevie Wonder et Stevie Nicks . Cet album confectionné pendant le confinement s'appellera The Lockdown Sessions et sortira la 22 octobre prochain. Il sera composé de 16 titres dont dix musiques exclusives .

En 2018 Elton John a collaboré avec Young Thug sur le titre planant intitulé High, et avec 6LACK et Gorillaz sur le morceau The Pink Phantom en 2020. Les artistes retentent l'aventure ensemble et on a hâte de voir si le résultat sera aussi carré .

Comme le rapporte 20 Minutes, l'auteur - compositeur renommé avoue que ces morceaux sont "intéressants et diversifiés, des trucs complètement différents de tout ce pour quoi ( il est ) connu, des trucs qui ( l’ont ) fait sortir de ( sa ) zone de confort ( pour aller ) vers un territoire complètement nouveau" . Il faudra attendre le mois d'octobre pour savoir si le challenge est réussi et si ça plait à son public qui le suit depuis le début !