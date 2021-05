Nicki Minaj : serait-elle sur le point de revenir ?

Discrète depuis qu'elle se consacre à sa vie de famille, Nicki Minaj vient de teaser un possible retour avec deux photos qui sèment le doute.

Plus discrète voire absente depuis un moment et depuis la naissance de son fils, Nicki Minaj laisse toute une fan base en attente du moindre signe d'activité de la part de la rappeuse, surtout s'il s'agit d'un retour dans le game .

Une pause pour sa vie de famille

En effet, son dernier album Queen est sorti en 2018, cela fait donc près de trois ans que la reine du rap se fait discrète . Entre temps, l'artiste est devenue maman, un rêve qu'elle souhaitait atteindre depuis longtemps . Pourtant, il y a quelque heures, la rappeuse a partagé deux photos sur son compte Instagram, toute vêtue de rose et entourée d'objets estampillés du logo Chanel, avec une paire de crocs, le tout dans un univers de sa couleur fétiche . Une légende équivoque accompagne la photo : "FRIDAY" soit "vendredi", ni plus ni moins, une simple date . Il n'en fallait pas plus pour que tout le monde se pose l'éternelle question : "Nicki fera t - elle son grand retour ?"

Une collab avec Crocs ?

Si l'on observe bien les photos partagées, on remarque la présence de crocs rose flashy avec des charms Chanel, ce qui laisse supposer pour certains qu'il pourrait s'agir d'une collab avec la marque au sabot tout simplement et non un nouveau projet musical comme le réclament ses fans . Réponse d'ici quelques jours pour avoir le fin mot de l'histoire !