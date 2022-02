Nicki Minaj serait partante pour un battle Verzuz

Nicki Minaj pourrait être partante pour rentrer sur le ring des battles Verzuz.

par Team Mouv'

La queen du rap US serait-elle la prochaine à performer lors d'un Verzuz? Alors que Nicki Minaj faisait la promotion de son single Do We Have a Problem? à Houston, la question lui a été posée.

Participer à un battle Verzuz, pour beaucoup de rappeur, c'est une consécration : l'émission est tellement prestigieuse que certaines grosses têtes du rap, comme Eminem, refusent d'y participer faute de trouver des adversaires qu'ils considèrent à leur hauteur. Or, Nicki Minaj semble intéressée pour participer à l'émission mythique.

Un battle 100% féminin?

Lors d'une interview, un journaliste a ainsi demandé à l'autrice de Super Bass si celle-ci se sentait prête pour faire un Verzuz, sous-entendant dans sa question que les seuls rappeurs dignes de l'affronter seraient Drake ou Lil Wayne. Nicki a alors répondu évasivement, laissant rêver ses fans : "Drake et Wayne ont tellement de hits authentiques, donc je ne sais pas", a-t-elle répondu, admettant ensuite que des discussions ont eu lieu quant à sa potentielle participation au battle.

Mais apparemment, Queen Bee aurait plutôt envie de se confronter à une femme : moins représentées dans les Verzuz, certaines rappeuses américaines ne manquent pourtant pas de talent. Celle-ci s'est donc permise de suggérer d'inviter des femmes dans l'émission : "Je pense qu'il y a bien une ou deux filles qui pourraient le faire", avant de lâcher le nom de Lil'Kim, une rappeuse avec laquelle elle est en rivalité. Et, apparemment, cette dernière serait potentiellement intéressée également, comme elle l'avait laissé entendre au micro de DJ Envy pendant les BET Awards.

La possibilité de voir Nicki en Verzuz semble donc bien réelle, et tous les paris sont permis à ce stade : de quoi nous rendre rêveurs...