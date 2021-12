Nicki Minaj pose nue pour ses 39 ans et casse internet

Nicki Minaj ne se refuse rien sur ses réseaux sociaux et nous offre des clichés d'elle assez spéciaux.

Nicki Minaj a marqué l’industrie du rap en gagnant de nombreuses récompenses et en collectionnant les singles de platine et les albums n°1 des charts . Même si la rappeuse a ressorti sa mixtape Beam Me Up Scotty en mai dernier, son dernier projet, Queen, date maintenant de près de trois ans .

Nicki casse encore Internet

Après avoir cassé Internet en septembre dernier se montrant en famille aux cotés de Rihanna et même Asap Rocky , la rappeuse frappe encore fort pour son anniversaire .

En effet la Queen Nicki fêtait ses 39 ans ce 8 décembre 2021 et elle a décidé de nous offrir quelques clichés dénudés au style Barbie qu'on lui connaît si bien . Décor rose bonbon, blonde, gros ours en peluche, les clichés publiés sur son compte Instagram de la sont à découvrir ici :

En attendant on peut donc oser rêver d'un prochain album de Nicki Minaj, qui sait toujours nous régaler par ses projets rythmés et décalés .