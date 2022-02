Nicki Minaj ne laissera pas son fils faire du rap

Nicki Minaj s’est confiée sur sa maternité lors d’une interview accordée au podcast DJ Buck & Friends. La rappeuse, qui a sorti un nouveau titre vendredi dernier, a des ambitions différentes pour son fils.

Le fils de Nicki Minaj ne fera pas de musique. C’est en tout cas ce dont est convaincue la reine du rap qui a abordé le sujet au cours d'une interview accordée au podcast DJ Buck & Friends. "Papa bear", son fils, dont elle n’a d’ailleurs toujours pas révélé le prénom, a tout juste un an et demi. Mais Nicki est déjà sûre d’une chose : elle ne le poussera pas vers le rap.

Nicki ne veut pas que son fils fasse de rap

La rappeuse est très claire lorsque l’animateur du podcast l’interroge concernant la potentielle carrière de son fils dans le rap : "C’est un frimeur, mais je ne le laisserai pas rapper. Je ne le laisserai rien faire à propos de la musique." Il semblerait par ailleurs que le petit garçon ne soit pas un très grand fan de rap puisque lorsque Nicki était enceinte et écoutait du rap, il lui donnait des coups.

Mais ces propos peuvent être simplement pour elle une façon de protéger celui qu’elle qualifie de "bénédiction", d’un milieu pas toujours facile. "Parfois, quand je stresse à propos de quelque chose, je regarde mon fils et je me dis : ‘Qu’est-ce qui t’énerve ? Regarde de quoi Dieu t’as béni", a confié la rappeuse.

Parce que même si, aux yeux du monde, Nicki est LA rappeuse américaine incontestée, elle est désormais maman. L’envie de préserver son fils est au-dessus de tout. Cela ne l’empêche pas de continuer à mener sa carrière au rythme de singles et albums tous plus marquants les uns que les autres. Son titre "Do we have a problem ?" en collaboration avec Lil Baby est d’ailleurs sorti vendredi dernier.