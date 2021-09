Nicki Minaj et Rihanna cassent internet avec une photo

Nicki Minaj et Rihanna se sont réunies et les internautes sont survoltés.

par Team Mouv'

Les internautes du monde entier n'en croient pas leurs yeux : Rihanna et Nicki ont passé du temps ensemble et même Asap Rocky est là. Depuis des années les fans attendent ce retour et espèrent une future collab' . Les deux caribéennes en ont profité pour poster des photos et vidéos sur les réseaux et font le buzz dans le monde entier .

Le retour des island gyals

Les deux reines se sont enfin réunies et les fans n'en peuvent plus . Nicki a posté sur Instagram ce 6 septembre 2021 une photo de sa famille accompagnée de Rihanna et son copain, Asap Rocky .

Dans un autre post, on découvre les deux stars hyper bien lookées qui affolent Internet . Dans cette séquence Rihanna lance que les Bajans, les barbadiens donc, n'aiment pas les Trinidadiens : "Ils tracent une ligne dans l'océan au - dessus des poissons volants"__ . À noter que Nicki est trinidadienne et Riri barbadienne ! Dans une autre vidéo on voit la nièce de Rihanna, Majesty .

Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Instagram, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Les fans craquent

Les photos des deux ensemble rendent les fans complètement dingues et ils imaginent déjà un featuring sur le futur album de Nicki . D'ailleurs la Queen of rap bosse sur son cinquième album et comme le rapporte Revolt "Cet album sera certainement mon meilleur album jusqu'à présent" . Rihanna, quant à elle, prépare son nouveau défilé de mode Savage X Fenty sur Amazon Prime dispo le 24 septembre . Que du lourd !

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



