Nicki Minaj bientôt de retour en feat avec Lil Baby

La rappeuse a annoncé la sortie de sa collaboration avec le rappeur, pour le 4 février. Une annonce qui pourrait peut-être en entraîner une autre…

Nicki Minaj est de retour ! Et la "Queen" du rap US ne revient pas seule. Pour son comeback, elle sera accompagnée du rappeur Lil Baby. Le titre de cette collaboration : Do We Have a Problem ? La nouvelle a été annoncée sur les réseaux sociaux, il y a quelques heures, ce jeudi 27 janvier .

Suivie par 172 millions de personnes sur Instagram, les réactions ne se sont pas faites attendre du côté de ses fans .

Un nouvel album en 2022 ?

Il faut dire que l'interprète de Starships commençait à manquer au paysage musical . Pour rappel, son dernier album, Queen, est sorti en 2018. Même si en trois ans, Nicki Minaj a eu le temps de consacrer son temps à une émission, Queen Radio, diffusée sur Apple Music et de fonder une famille.

Et les hypothèses d'un album pour cette année se font de plus en plus nombreuses. D'autant que l'artiste de 39 ans, avait posté le mois dernier un message allant dans ce sens. Drapée, la rappeuse ajoutait en légende "Pas d'albums/singles depuis trois ans . Santé à 2022 ." De quoi raviver l'espoir de l'arrivée prochaine d'un nouveau projet.

En attendant, plus qu'une petite semaine de patience avant de découvrir le featuring avec Lil Baby. Il sera disponible le vendredi 4 février .