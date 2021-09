Nicki Minaj en discussion avec le label de The Weeknd

Nicki Minaj a maintenant le même manager que The Weeknd et serait en négociation pour passer sur son label.

par Team Mouv'

Alors que Nicki Minaj fait le buzz dans le monde entier après avoir été contactée par la maison Blanche à propos de la vaccination, elle a balancé qu'elle est maintenant chapeautée par le manager de The Weeknd .

Un rapprochement avec The Weeknd

Le magazine Variety rapporte ce mardi 14 septembre que le nouveau manager de Nicki est Wassim "Sal" Slaiby qui s'occupe de The Weeknd, Doja Cat, French Montana, Ty Dolla Sign et depuis peu la Swedish House Mafia. Lors d'une session Instagram Live elle a confirmé la nouvelle : elle a donc bien arrêté de collaborer avec Irving Azoff son ancien manager avec qui le courant ne passait plus du tout .

Le magazine américain souligne aussi que la rappeuse serait en cours de négociation pour signer sur le label de The Weeknd appelé SALXCO . Si c'est le cas, doit - on s'attendre à un véritable virage musical de l'interprète d'Anaconda ? Affaire à suivre . . .

