Nicki Minaj de retour avec un feat qui réunit Drake et Lil Wayne

Nicki Minaj a effectué son retour en surprise, en ajoutant cinq morceaux à sa mixtape "Beam Me Up Scotty" qui date de 2009.

par Team Mouv'

YMCMB est de retour . Douze ans après la sortie de sa mixtape Beam Me Up Scotty__, Nicki Minaj a décidé d'offrir un cadeau à ses fans . L'artiste est revenue en surprise ce vendredi 14 mai en rendant le projet disponible sur les plateformes de streaming, et surtout en y ajoutant cinq morceaux, dont trois inédits . .

Ainsi, la tracklist démarre désormais avec Seeing Green en featuring avec Lil Wayne et Drake, suivi de Fractions, d'un remix de Crocodile Teeth avec Skilibeng, puis Chi - Raq avec G Herbo et Boss Ass Bitch ( avec PTAF ) . La cover a également été revue pour l'occasion, avec une version plus actuelle .

Les 23 titres de ce projet sont disponibles à l'écoute .

Pour afficher ce contenu Spotify, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix