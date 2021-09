Nicki Minaj couronnée "reine du rap" par le label Young Money

Le label américain s’est exprimé dans un tweet faisant l’éloge de Nicki Minaj comme "reine du rap".

par Team Mouv'

Les débats pour élire le meilleur des rappeurs ne cessent jamais dans la communauté rap, et les femmes n’y échappent pas : beaucoup de rappeuses ont été considérées comme les maîtresses de leur genre, et les fans continuent d’argumenter pour voir leur rappeuse préférée sur le podium .

Young Money, le label de Drake, Lil Wayne et d'autres célèbres rappeurs américains, a décidé de prendre part au débat ( ou plutôt, de le clore ) . Mardi 7 septembre 2021, le label s’est fendu d’un tweet en l’honneur de Nicki Minaj, déclarant que cette dernière est la seule reine du rap .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

"Le titre de "reine du rap" n’existait même pas avant que Nicki Minaj ne fasse les choses quelle a faites", balance Young Money comme un pavé dans la marre . Pour le label, le débat n’a même pas à avoir lieu : la rappeuse est à la tête du game, point barre . Young Money Entertainment ajoute même que "la Reine n’a pas fini son règne", avant de conclure : "agenouillez - vous".

Un nouveau projet en préparation ?

Nicki Minaj a marqué l’industrie du rap en gagnant de nombreuses récompenses et en collectionnant les singles de platine et les albums n°1 des charts . Même si la rappeuse a ressorti sa mixtape Beam Me Up Scotty en mai dernier, son dernier projet, Queen, date maintenant de près de trois ans . Les tweets du labels paraissent ainsi prophétiser le retour imminent de Nicki sur la scène rap .

En attendant de se mettre d'accord sur la meilleure rappeuse du game, on peut donc oser rêver d'un prochain album de Nicki Minaj, qui sait toujours nous régaler par ses projets rythmés et décalés .