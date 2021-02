Netflix annonce un docu sur Biggie avec un premier teaser

Netflix vient de dévoiler le premier teaser du documentaire "Biggie: I Got a Story to Tell", qui sera disponible prochainement sur la plateforme.

par Team Mouv'

Netflix frappe fort : la plateforme vient d'annoncer l'arrivée d'un nouveau documentaire sur The Notorious B . I . G ., qui devrait plaire aux amoureux du hip - hop . Intitulé Biggie: I Got a Story to Tell, le docu événement débarquera sur la plateforme le 1er mars prochain.

Pour accompagner cette annonce, Netflix a dévoilé les premières images du documentaire dans une bande - annonce de 2'37 . Dans celle - ci, on note la présence de Voletta Wallace, la mère du rappeur mais aussi P . Diddy, Faith Evans, ou encore Lil’ Cease de Junior M . A . F . I . A . .

Comme annoncé par la plateforme vidéo, Biggie: I Got a Story to Tell nous dresse un portrait sans filtre de l'homme devenu The Notorious B . I . G . avec des images inédites mises à disposition par la famille Wallace . Le documentaire nous propose un regard intimiste et émouvant sur les personnes, lieux et événements qui ont façonné la légende du rap . Grâce à des séquences d'archive qui ont été récemment découvertes, on assistera aux coulisses de ses débuts .

Biggie: I Got a Story to Tell sera disponible sur Netflix le 1er mars .