Nelly : "Dilemma", son classique avec Kelly Rowland a atteint le milliard de vues

Nelly et Kelly Rowland pètent encore les scores.

par Team Mouv'

Dès les premières notes de piano et le fameux "Oh" on reconnait le morceau, Dilemma et son clip culte vient d'atteindre un nouveau record : le milliard de vues sur Youtube ! Plus d'un milliard d'internautes ont prouvé que le duo Nelly X Kelly Rowland fait toujours rêver vingt ans après .

Un nouvel exploit pour le single

Nelly rafle encore une fois tous les records avec ce titre culte . Dilemma est sorti sur l'album Nellyville paru en 2002 et s'est direct hissé au top des charts dans le monde entier et dans plusieurs classements Billboard . Ce sample de Love, Need and Want You de Patti LaBelle ( qui joue la mère de Kelly Rowland dans le clip ) continue à être une référence R & B pour l'ancienne et la nouvelle génération .

Selon Hip Hop DX, Nelly est très fier de ce nouveau record : "C'est à la fois une leçon d'humilité et ce que chaque artiste espère, de voir votre travail d'il y a 20 ans recevoir encore un tel amour de la part de fans anciens et nouveaux" . Il ajoute : "Super dope qu'__une chanson faite avant l'existence de YouTube reçoive autant de soutien maintenant et shout out aux fans de Nelly et à ma copine Kelly Rowland qui a contribué à faire de cette chanson un hit quand nous l'avons faite . Et toujours un hit aujourd'hui !" .

Une chanson cultissime

Le clip réalisé et produit par Ryan Bowser, refait souvent surface sur les réseaux pour son esthétique propre aux années 2000. Baggy, crop top et pantalon taille basse . On peut même y voir Kelly Rowland envoyer un sms à partir d'un . . . tableau Excel sur son Nokia . Pour l'anecdote, le fameux "Oh" est en fait un son préenregistré d'une machine des années 90 appelée Roland M - DC1 comme le rapporte le magazine Complex. Dilemma reste un classique des années 2000 à re - revoir ci - dessous :

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix