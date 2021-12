NBA YoungBoy veut quitter la musique

NBA YoungBoy déclare vouloir arrêter la musique.

par Team Mouv'

NBA YoungBoy a été arrêté en mars pour une affaire de possession d'armes impliquant la police de Los Angeles et le FBI. Désormais sorti de prison, l'auteur de Make No Sence s'exprime sur tout ce qu'il a enduré ces dernières années.

"J'ai perdu l'amour de la musique et elle apporte trop de problèmes"

Lors d'une conversation avec Akademiks, mardi 30 novembre, YoungBoy a admis qu'il en avait assez du rap et ce, depuis un certain temps. "J'ai perdu l'amour de la musique et elle apporte trop de problèmes", a-t-il déclaré. "J'attends d'arrêter de faire de la musique depuis environ un an et demi". Malgré l'allusion du rappeur à la retraite, il a également annoncé qu'il allait sortir de la nouvelle musique dès ce vendredi 3 décembre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J’autorise Gérer mes choix

Avec les succès de ses albums Top ou encore Sincerely, Kentrell, qui ont tous deux débuté à la première place du Billboard 200, difficile de penser que le rappeur de Louisiane prenne réellement sa retraite.

Cette information est donc à prendre avec des pincettes, d'autant plus quand on sait que dans la même interview, il a déclaré qu'il aimerait se marier avec Doja Cat s'il n'avait pas déjà une famille et qu'il aurait travaillé avec le détesté 6ix9ine...