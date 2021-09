NBA YoungBoy est papa pour la 8e fois... à 21 ans

Âgé de seulement 21 ans, le rappeur originaire de Bâton Rouge a annoncé la naissance de son 8e enfant.

Young Boy Never Broke Again, qui a fait parler de lui pour ses embrouilles avec la police, vient d'annoncer la naissance de son huitième enfant . A 21 ans, le jeune rappeur ne semble pas près de vouloir s'arrêter .

Originaire de Bâton Rouge, NBA Young Boy a eu mille vies à seulement 21 ans . Né en 1999 dans cette ville populaire de Louisiane, Kentrell Desean Gaulden a été élevé par sa grand - mère après que son père a été condamné à 55 ans de prison. A 14 ans, il abandonne le collège et se lance dans la musique, mais est très vite arrêté pour vol et mis en détention .

Un jeune artiste abîmé par la vie

C'est en prison que le rappeur écrit ses premières lignes . Sa carrière débute alors, avec des tubes comme Kacey Talk ou Outside Today. Mais le rappeur continue ses actes de criminalité et ses soucis avec la police ne s'arrêtent pas . Incarcéré à nouveau, sa santé mentale décline, et NBA YoungBoy va jusqu'à écrire un freestyle déchirant pour sa mère en août 2021 : "Je ne veux pas être en prison, dis - leur que j'accepte la chaise" .

En parallèle, le jeune rappeur a décidé de créer sa propre famille, et il n'a pas lésiné sur le sujet : papa à 16 ans, il aura en tout 8 enfants en 5 ans, de plusieurs mamans différentes . De quoi créer une vraie équipe de foot, mais aussi de quoi attirer l'attention sur le jeune de Bâton Rouge, que certains qualifient d'irresponsable .

Young Boy NBA - session photo avec deux de ses enfants

Rien n'arrête cependant le musicien : en même temps que la naissance de son dernier enfant, il vient de sortir son dernier clip, On My Side, et son prochain album devrait sortir le 24 septembre 2021 . Un jeune qui a sans doute une furieuse besoin de s'exprimer et de prendre sa revanche envers la vie, et on peut le comprendre .