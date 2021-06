Quand Quavo ambiance le vestiaire des Hawks avec du gros Migos

Quavo a validé comme jamais la victoire de son équipe en Playoffs.

par Team Mouv'

Au terme d'un gros match 7 contre les Philadelphia Sixers, les Atlanta Hawks ont décroché leur billet pour la finale des Playoffs de la conférence de l'est et c'est Quavo qui a célébré cette victoire comme il se doit .

Superstar de la ville d'Atlanta, le leader du groupe Migos a même parié 10 000 dollars contre Meek Mill, supporter des Sixers forcément, pour la victoire en match 7 . Heureux et encore plus riche grâce à la qualification des Hawks, Quavo a décidé d'ambiancer le vestiaire après le match en passant leur dernier tube de Migos : le très efficace Straightenin . A l'aise comme jamais, le rappeur a tapé des petits de danse devant une équipe acquise à sa cause et franchement l'ambiance était assez folle ! Quavo a même diffusé un extrait de ce moment magique sur son compte Instagram et la vidéo cumule plus de 2 millions de vues . Régalez - vous :

Pour la finale de l'est, Atlanta rejoint donc les Bucks du génial Giánnis Antetokoúnmpo pour des matchs qui s'annoncent incroyables ! On imagine que si les Hawks se qualifient pour la grande finale, Quavo va ramener Offset et Takeoff pour s'ambiancer avec les hits du trio d'ATL .

On a déjà hâte !