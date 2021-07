Nas : un morceau vieux de 25 ans où il clashe 2Pac, a refait surface

Un titre inédit de Nas tacle 2Pac.

par Team Mouv'

Il y a environ 25 ans, Nas et 2Pac était en conflit et récemment un titre de Nas a refait surface et montre à quel point les deux pouvaient se fighter à coup de punchlines . Le titre intitulé Real N - gas vise clairement Makaveli, un espèce de combat de coq en rimes .

Une joute verbale

Nas met 2Pac dans la sauce au milieu du couplet avec ses lyrics : "Des chaussettes à Timbs aux pierres bleues et Benz ( . . . ) le type de n * * * a que 2Pac prétend être" . Il ajoute : "A tous les mecs qui brillent, devinez qui s'est vengé / Je ne vais pas frimer, mon flow vous étouffe" . A l'époque, 2Pac avait taclé Nas sur le morceau Against All Odds sur laquelle il a balancé, "Ce petit n * * ga nommé Nas pense qu'il vit comme moi ( . . . ) Vous vivez dans les fantasmes, n * * ga" .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Selon Vibe, Tupac Shakur accuse le natif du Queens, d'imiter son style de vie et sa personnalité et d'être une caricature . Le magazine ajoute que cette bataille entre les deux a comme origine les paroles de The Message de Nas, extrait de son deuxième album de 1996, It Was Written . Lo_rs d'une interview avec Ebro Darden l'été dernier Nas s'est défendu : "_Il pensait que je me moquais de lui et j'ai entendu qu'il se moquait de moi dans les clubs . Pac était la dernière personne à laquelle je pensais quand j'ai écrit ce disque . Je m'en prenais à tout le monde . Donc, il a pensé ça . " On n'en saura pas plus !