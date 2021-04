Nas a touché le jackpot avec l'introduction en bourse de sa cryptomonnaie

Nasir Jones est train de devenir l'un des meilleurs investisseurs du rap US grâce à Coinbase.

par Team Mouv'

Récemment introduite en bourse et considéré en 2021 comme la monnaie du futur, le Bitcoin continue sont expansion et fait beaucoup de parler de lui .

Presque 10 ans après son lancement, la plateforme de cryptomonnaies Coinbase vient de battre le record historique de Facebook avec une introduction en bourse dépassant les 100 milliards de dollars de capitalisation aux premières minutes de sa cotation .

Une mine d'or pour les investisseurs, et ça Nas l'avait déjà anticipé en 2013 en participant à l'une des toutes premières levées de fonds pour de Coinbase, Robinhood mais aussi Lyft et Dropbox .

400 000 % de plus value

Comme le rapporte BFM Bourse, Nas aurait investi entre 100 000 et 500 000 $ via sa société d’investissement QueensBride Venture Partners, son capital vaudrait entre 40 et 200 millions de dollars la semaine dernière à la suite de la cotation .

Au moment de l'investissement, QueensBridge avait pu acquérir les titres de la cryptomonnaie pour un prix tout juste supérieur à 1 dollar. Huit ans plus tard, ces mêmes titres se sont échangés jusqu'à 415 dollars . La valeur des titres acquis par Nas a explosé pour atteindre entre 41,2 millions et 206 millions de dollars . Vendredi 16 avril, le titre Coinbase s'échange à 339$, en hausse de 5% par rapport à la clôture de la veille, correspondant à une valorisation de 88,5 milliards de dollars, le jackpot !

2021, la bonne année pour Nas

Après avoir remporté un Grammy, il a fait son entrée au panthéon de la musique américaine . Nas sera aussi aux côté d'A$AP Rocky dans le film "Monster" qui fera son entrée dans le catalogue de la plateforme de streaming Netflix .