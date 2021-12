Nas sort l'inattendu album "Magic" avec A$AP Rocky et DJ Premier

Nas dévoile par surprise un nouvel album nommé "Magic".

Nas vient de sortir un tout nouvel album, juste à temps pour les fêtes de Noël.

9 titres en guise de cadeau

L'année fut productive pour Nas. En effet, au cours de l'été, il a sorti l'album King's Disease II, sa suite de l'album King's Disease de 2020. L'album original lui a d'ailleurs offert son premier Grammy Award du meilleur album de rap, et il a atteint la cinquième place du Billboard 200. Ce vendredi 24 décembre il revient avec de nouveaux morceaux.

Le rappeur de Brooklyn s'est exprimé sur les réseaux sociaux ce jeudi 23 décembre pour annoncer les détails de son nouvel album intitulé Magic. "MAGIC est dans l'air. Attendez minuit et vous aurez de la nouvelle musique sur laquelle vous amuser", a écrit Nas sur Instagram avec la pochette du nouveau projet.

Produit par Hit-Boy, collaborateur de longue date de l'auteur de If I Ruled The World, l'album comprend neuf titres et des collaborations avec A$AP Rocky et DJ Premier sur le titre Wave Gods.

Avec cette album surprise, Nas conclut une très belle année pour lui et montre qu'il est encore aujourd'hui une figure importante du paysage Hip-Hop.