Nas révèle que Jay-Z lui a dit une fois qu'il pensait être meilleur que Biggie

Dans une ancienne interview, Nas revenait sur des propos tenus par Jay-Z au sujet de Biggie et 2Pac.

par Team Mouv'

Retour au début des années 2000, une époque où le rap US est animé par une forte rivalité à New York entre Nas et Jay - Z. Une ancienne interview qui date de 2001 est ressortie et dans celle - ci, Nas revient sur le clash avec Jay - Z et révèle certains propos tenus par Hov .

Jay - Z au dessus de Biggie ?

Juste avant la sortie de l'album Stillmatic, Nas s'est confié au magazine FELON. sur son clash avec Jay - Z alors qu'il refusait d'en parler avant ça . "Vous savez quoi, FELON est un magazine de rue, j'aime les magazines de rue, donc parlons - en . "

Il explique que lors d'une fête organisée par Steve Stoute en 2000, Jay - Z a déclaré qu'il était au dessus de The Notorious B . I . G et que Tupac et DMX n'étaient pas des lyricistes . "Je l'ai regardé comme si il était fou" lâche Nas avant d'ajouter "Je lui ai dit que je n'étais pas d'accord avec lui, que 2Pac était le meilleur rappeur de tous les temps et que DMX avait vraiment ramené quelque chose dans le game . "

Fin de la rivalité en 2005

Après plusieurs années de clash, et les diss Takeover et Ether, le conflit prend fin lors du concert de Jay - Z, I Declare War au Madison Square Garden le 27 novembre 2005 . À cette occasion, il invite sur scène Nas pour le titre Dead President II.