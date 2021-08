Nas réunit Lauryn Hill, Eminem, EPMD sur son nouvel album

Nas fait un sans faute avec "King's Disease II".

par Team Mouv'

On l'attendait, et il est enfin là ! Le nouvel album de Nas King's Disease II est maintenant dispo sur toutes les plateformes . Est - ce que le roi a conservé son titre ?

Le King retourne dans le game

Son dernier album, King's Disease, a gagné le Grammy du meilleur album rap de l’année, la pression était donc très forte pour la sortie du second volet . Nas s'est bien entouré pour King's Disease II : Eminem, Lauryn Hill, EPMD, Blxst, A Boogie wit da Hoodie, YG, Charlie Wilson et son producteur Hit - Boy . Le rappeur de East Coast signe donc ce 6 aout 2021, un projet old school équilibré avec une pointe de modernité .

Le morceau le plus attendu est surement celui avec Eminem, un feat espéré depuis plus de 20 ans par les fans . Le rappeur de Détroit balance des punchlines avec un flow calibré aux côtés de Nas et du groupe légendaire de New - York, EPMD . Le son est old school avec une instru puissante et les flow de chaque rappeur se marient à merveille dessus .

Un autre son à découvrir d'urgence est Nobody avec Ms . Lauryn Hill . L'icône du hip - hop déballe des lyrics profondes et sans langue de bois et le morceau a déjà des allures de classique ! Le reste de l'album s'écoute sans modération et Nas confirme qu'il peut garder sa couronne de King .

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J’autorise Gérer mes choix

Le premier clip est sorti

Nas n'a pas perdu de temps et vient de dévoiler il y a quelques heures le clip de son premier single Rare . Dans cette vidéo on découvre Nas en noir et blanc en train d'avancer un pion d'échec et plonger dans une introspection assez violente pour finir en maître du game. Le clip est à découvrir ci - dessous :