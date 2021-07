NAS réédite "Life Is Like a Dice Game" en feat. avec Cordae et Freddie Gibbs

Nas réédite ce morceau avec en guest Freddie Gibbs et Cordae.

par Team Mouv'

Nas fête les 25 ans de son deuxième album culte It Was Written avec une réédition et deux morceaux en version inédites : Silent Murder et Street Dreams. C'est pas le seul cadeau que le King offre à ses fans, il vient de diffuser sur Spotify une nouvelle version du titre Life Is Like a Dice Game, un titre qui n'a jamais été officiellement dévoilé . Le tout en featuring avec Cordae anciennement YBN Cordae et Freddie Gibbs.

La bonne idée de Spotify

Nas explique l'histoire cachée de ce titre comme le rapporte le magazine Complex. Il confie : "Spotify a ressorti un leak des années 90 que j'avais fait il y a des lustres, et m'a demandé si je pouvais le ressusciter" . Le rappeur de Brooklyn ajoute : "Je ne me souviens plus où je l'ai enregistré, ni qui l'a produit - peut - être Easy Moe Bee, il tuait le jeu à l'époque ! Carl Chery de Spotify nous a suggéré de nous connecter avec Freddie & Cordae pour donner une nouvelle vie à la chanson et j'ai adoré ça . " Franchement c'est une très bonne idée que le leader mondial du streaming a eu . Le résultat vaut le détour, entre modernité et instru old school .

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Du old school chill comme on aime

On peut remercier Spotify et Carl Chery, pour cette idée géniale . Le titre prend un coup de jeune grâce au talent du grand Freddie Gibbs et de Cordae le jeune rappeur prodige et petit copain de la championne de tennis Naomi Osaka. L'instru est apaisante et les lyrics sont plus que chill : "Je me réveille tous les matins en pensant à ce que je vais faire aujourd'hui ?" Pas d'idée ? On en a une : écouter Life Is Like a Dice Game dès le matin . Bonne humeur garantie .