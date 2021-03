Nas n'est pas impressionné par les rappeurs actuels

Dans une récente interview pour le Financial Times, Nas a notamment fait part de son avis sur la scène rap actuelle.

par Team Mouv'

Début février, on apprenait avec plaisir que Nas avait participé à la bande originale du film Judas and the black Messiah. Plus récemment, le rappeur de New York a accordé une interview au Financial Times dans laquelle il exprime son avis par rapport à la scène rap actuelle.

Un constat tiède

"J'apprécie ce qui existe aujourd'hui, mais personne ne me tient éveillé la nuit", explique Nas . Il continue : "j'écoute un nouveau morceau de rap, je trouve ça bien, mais la semaine d'après je ne l'écoute déjà plus" . Bref, ce qui se fait en terme de rap actuel ne semble pas enthousiasmer Nasir Jones plus que ça . Il y en a bien un en qui il avait vu une vraie relève et il s'agit du défunt Pop Smoke.

"On était contents de voir ce jeune roi débarquer" explique Nas, en se référant à Pop Smoke."__Il représentait une bouffée d'air frais . Le mouvement drill à Londres, Chicago et New York est vraiment excitant" . Le jeune rappeur décédé en février 2021, il y a un an, a laissé une marque indélébile dans l'univers du rap . Partout dans le monde, il continue à influencer et les fans écoutent sa musique plus que jamais .