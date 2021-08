Nas : "King's Disease II" est son album le plus performant

Nas entre dans le top 5 du Billboard 200 avec "King's Disease II", l'album le plus performant de sa carrière depuis 10 ans.

par Team Mouv'

Nas a misé gros, son dernier album King's Disease II était très attendu et les yeux étaient rivés sur le rappeur . Le challenge est relevé en beauté : son projet est le plus performant depuis 10 ans et entre au top 5 du Billboard 200 .

Le King garde son trône

Nasir Jones de son vrai nom, nous avait drop un bijoux en 2020 avec King's Disease, ce projet a même été récompensé par un Grammy Award . Le deuxième volet sorti il y a quelques semaines confirme que le rappeur de Brooklyn garde son titre de roi . King's Disease II et ses featurings exclusifs de Eminem, et Ms . Lauryn Hill a été salué par la critique et par le public . Comme le rapporte Complex, Nas entre dans le top 5 du Billboard 200 avec la médaille de bronze .

C'est donc son 15ème album dans le top 10 et désormais son album le plus performant depuis Life is Good sorti en 2012 . Billboard souligne que Nas a gagné 56 000 unités d'album équivalentes au cours de sa première semaine, et dépasse ainsi le succès de l'original King's Disease. Le pari est relevé !