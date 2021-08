Nas invite Eminem sur son album : les fans attendaient ce feat depuis 20 ans

Le featuring entre Nas et Eminem va enfin voir le jour !

par Team Mouv'

Ce vendredi 6 aout 2021 marquera l'histoire du rap américain : Nas et Kanye West vont drop leurs albums en même temps . En ce qui concerne Nas, il a révélé la tracklist de King's Disease II et annonce un featuring incroyable avec . . . Eminem !

Une collab attendue depuis 20 ans

Les fans n'arrivent pas à y croire ! Ce 3 aout 2021, Nasir Jones, de son vrai nom, annonce la tracklist de son projet King's Disease II. Au menu pour dévorer le rap game : la grande Ms . Lauryn Hill, A Boogie wit da Hoodie, YG, Charlie Wilson, Blxst . Le co - producteur de l'album, Hit - Boy, va aussi rejoindre cette longue liste de featuring . L'info qui a le plus surpris les fans est la collab' entre Eminem et Nas sur le futur titre EPDM 2 ! Le feat risque d'être old school et nostalgique des vibes 90's avec la venue du groupe légendaire de la East Coast : EPMD. Est - ce que ce morceau sera un classique ?

Depuis plus de 20 ans cette collab' est attendue par les fans de Nas et d'Eminem . En 2002, Nas avait rappé sur une prod d’Eminem dans The Cross, mais aucun feat en vue. Le rappeur de Brooklyn a aussi invité Eminem pour le remix de Daughters, mais ce dernier a refusé . On les croisera en 2003 lors du Hip - Hop Summit, où ils ont été tous les deux été récompensés . Les photos de cet évènement sont devenues collector : ce sont les seules où les rappeurs apparaissent à côté . On croise les doigts pour qu'un clip de EPDM 2 voit le jour avec les deux mythiques rappeurs et EPDM !

Les fans n'y croyaient plus

Sur Twitter les réactions à propos de la collab' Eminem X Nas sont surexcitées : "__ouiiiii let's gooooo on purra mourir en paix j'suis trop heureux sa mère merci nas, merci eminem ! ! ! ! " . La joie est plus que présente : "Ouiiiiii déjà l album de Nas est un événement mais la Eminem en collab c juste énorme, vais pleurer" ou "Eminem a enfin donné un featuring à Nas, mes 2 GOAT ensemble, puisse le seigneur m’entendre pour mes autres demandes" . Il n'y a plus que quelques jours à attendre avant de découvrir le featuring !